Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

На границе с Румынией нашли утопленника

Валентина РоманенкоПятница, 12 июля 2024, 10:44
На границе с Румынией нашли утопленника
фото ГПСУ

Днем 11 июля военнослужащие отделения инспекторов пограничной службы "Грушово" Мукачевского отряда обнаружили в реке Тиса, на границе с Румынией, тело человека.

Источник: Госпогранслужба

Детали: К месту происшествия пограничники вызвали сотрудников ГСЧС и полиции. Тело достали на берег. Погибшим оказался 33-летний житель Закарпатья.

Реклама:

С начала года это уже 17 случай обнаружения утопленника, который пытался преодолеть Тису, чтобы незаконным способом пересечь границу.

Всего 11 июля пограничники обнаружили на границе с Румынией двух утопленников.

 

Темы: уклонистыПограничная службаВоенное положение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генерал НАТО: Украина сейчас имеет замечательную стратегию ведения войны

В мире масштабный технологический сбой: не работают аэропорты, банки, телеканалы

Зеленский о возможной победе Трампа: Будет тяжелая работа

Во время выступления на съезде республиканцев Трамп вспомнил о войне в Украине

Зеленский и Трамп могут провести первый с 2020 года телефонный разговор – CNN

Зеленский: Дипломатия может помочь вернуть все территории

Все новости...
уклонисты
"Экскурсия" на зерновозе: пограничники задержали 23 мужчин, незаконно направлявшихся в Молдову
Несколько киевских чиновников сбежали за границу с детьми-сиротами – Офис омбудсмана
Две группы мужчин планировали преодолеть Тису: "квартету" с резиновой лодкой помогали подростки
Последние новости
12:01
Фелпс, Месси, Леброн: ESPN опубликовал рейтинг 100 лучших спортсменов XXI века
11:58
МВФ меняет постоянного представителя в Украине
11:56
фотоНациональный музей истории показывает украинские сокровища, спасенные Эстонией
11:53
Страны Европы согласовали новые меры против "теневого флота" России
11:50
дополнено, фото Оккупанты накрыли Белозерку "Градами": 2 погибших, ранены медики, много разрушений
11:46
Спрос на китайские автомобили среди украинцев вырос на 50%: что выбирали
11:44
Генерал НАТО: Украина сейчас имеет замечательную стратегию ведения войны
11:35
Орбан обещает продолжить свою "мирную миссию", несмотря на критику
11:35
"Нафтогаз" провел платежи по евробондам
11:28
Оккупанты из беспилотника атаковали бригаду "скорой" в Херсоне, ранены медработники
Все новости...
Реклама:
Реклама: