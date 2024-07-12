На границе с Румынией нашли утопленника
Пятница, 12 июля 2024, 10:44
Днем 11 июля военнослужащие отделения инспекторов пограничной службы "Грушово" Мукачевского отряда обнаружили в реке Тиса, на границе с Румынией, тело человека.
Источник: Госпогранслужба
Детали: К месту происшествия пограничники вызвали сотрудников ГСЧС и полиции. Тело достали на берег. Погибшим оказался 33-летний житель Закарпатья.
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С начала года это уже 17 случай обнаружения утопленника, который пытался преодолеть Тису, чтобы незаконным способом пересечь границу.
Всего 11 июля пограничники обнаружили на границе с Румынией двух утопленников.