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У Києві 11 липня зафіксували три температурні рекорди

Тетяна ОлійникП'ятниця, 12 липня 2024, 10:58
У Києві 11 липня зафіксували три температурні рекорди
Фото - Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

У четвер, 11 липня, у Києві зафіксували одразу три температурні рекорди – мінімальної, максимальної та середньодобової температури.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського

Дослівно: "Мінімальна температура повітря в столиці виявилася найтеплішою для цього дня, адже температура не опустилася нижче 21,7°С. Попереднє рекордне значення 1938 року перевищено на 0,3°С".

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Деталі: Також у четвер максимальна температура повітря в столиці досягла 34,2°С, що на 0,5°С вище за попередній рекордний показник 1885 року.

Середньодобова температура повітря виявилася найвищою за час проведення спостережень цього дня і становила 28,1°С, що перевищило попередній рекордний показник 1922 року на 0,5°С, а кліматичну норму – на 7,2°С.

Теми: Київпогода
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