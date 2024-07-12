В Киеве 11 июля зафиксировали три температурных рекорда

В четверг, 11 июля, в Киеве зафиксировали сразу три температурных рекорда – минимальной, максимальной и среднесуточной температуры.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского

Дословно: "Минимальная температура воздуха в столице оказалась самой теплой в этот день, ведь температура не опустилась ниже 21,7°С. Предыдущее рекордное значение 1938 года превышено на 0,3°С".

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Детали: Также в четверг максимальная температура воздуха в столице достигла 34,2°С, что на 0,5°С выше предыдущего рекордного показателя 1885 года.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений в этот день и составила 28,1°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1922 года на 0,5°С, а климатическую норму – на 7,2°С.