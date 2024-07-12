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ЗМІ: В Міноборони Британії уточнили, що Україні не дозволяли застосовувати Storm Shadow по території РФ

Марія Ємець, Анастасія ПроцП'ятниця, 12 липня 2024, 11:27
ЗМІ: В Міноборони Британії уточнили, що Україні не дозволяли застосовувати Storm Shadow по території РФ
Storm Shadow. Ілюстративне фото: Getty Images

Видання The Telegraph з посиланням на співрозмовників у Міноборони країни пише, що уряд Великої Британії поки не давав дозволу Україні на використання ракет Storm Shadow по цілях на території Росії, попри заяви прем’єра Кіра Стармера і президента України Володимира Зеленського. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph

Деталі: У четвер на Даунінг-Стріт прокоментували, що політика уряду щодо застосування Україною переданої далекобійної зброї "не змінилася", попри коментарі Стармера, який сказав, що спосіб використання переданих Британією ракет Storm Shadow є справою України.

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Президент України Володимир Зеленський після того згадував, що "дізнався про дозвіл використовувати Storm Shadow по цілях на території Росії", і що він говорив про це зі Стармером на першій зустрічі. 

Джерела повідомили журналістам, що цього року Storm Shadow "ще не застосовувалася".

Один зі співрозмовників сказав, що у ситуації "більше нюансів", ніж склалося враження, і що для застосування цих крилатих ракет по цілях на території Росії потрібна буде скоординована згода трьох країн, одна з яких Британія. 

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Другою країною вочевидь є Франція – співвиробник цих ракет, а третьою, ймовірно, Сполучені Штати. Зеленський раніше публічно висловлював припущення, що Британія залишає обмеження на застосування переданих нею крилатих ракет саме через позицію США.

На питання про те, чи почне Україна застосовувати Storm Shadow по території Росії, співрозмовник сказав, що "цього не станеться", проте незрозуміло, чи він мав на увазі найближчий час, потрібний на координацію між союзниками, чи більш тривалу перспективу.

Теми: Велика Британіязброядопомога Україні
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