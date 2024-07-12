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СМИ: В Минобороны Британии уточнили, что Украине не разрешали применять Storm Shadow по территории РФ

Мария Емец, Анастасия ПроцПятница, 12 июля 2024, 11:27
СМИ: В Минобороны Британии уточнили, что Украине не разрешали применять Storm Shadow по территории РФ
Storm Shadow. Иллюстративное фото: Getty Images

Издание The Telegraph со ссылкой на собеседников в Минобороны страны пишет, что правительство Великобритании пока не давало разрешения Украине на использование ракет Storm Shadow по целям на территории России, несмотря на заявления премьера Кира Стармера и президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph

Детали: В четверг на Даунинг-Стрит прокомментировали, что политика правительства по применению Украиной переданного дальнобойного оружия "не изменилась", несмотря на комментарии Стармера, который сказал, что способ использования переданных Британией ракет Storm Shadow является делом Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский после того упоминал, что "узнал о разрешении использовать Storm Shadow по целям на территории России", и что он говорил об этом со Стармером на первой встрече.

Источники сообщили журналистам, что в этом году Storm Shadow "еще не применялась".

Один из собеседников сказал, что в ситуации "больше нюансов", чем сложилось впечатление, и что для применения этих крылатых ракет по целям на территории России нужно будет скоординированное согласие трех стран, одна из которых Британия.

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Второй страной очевидно является Франция – так как ракеты являются совместной разработкой, а третьей, вероятно, Соединенные Штаты. Зеленский ранее публично высказывал предположение, что Великобритания оставляет ограничения на применение переданных ею крылатых ракет именно из-за позиции США.

На вопрос о том, начнет ли Украина применять Storm Shadow по территории России, собеседник сказал, что "этого не произойдет", однако непонятно, имел ли он ввиду ближайшее время, необходимое на координацию между союзниками, или более длительную перспективу.

Темы: Великобританияоружиепомощь Украине
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