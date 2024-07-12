СБУ затримала на хабарях одного з головних податківців Києва
Служба безпеки України викрила на корупції виконуючого обовʼязки заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у Києві.
Джерело: пресслужба СБУ
Дослівно: "За матеріалами справи, посадовець причетний до вимагання неправомірної вигоди від столичних підприємців.
Задокументовано як фігурант одержував хабарі від директора київської компанії, яка займається оптовою торгівлею твердим, рідким та газоподібним паливом. В обмін на грошову "винагороду" чиновник обіцяв підприємцю надати ліцензії на продаж пального".
Деталі: За даними відомства, для комунікації з очільником компанії та передачі хабаря посадовець залучив свого знайомого.
Правоохоронці затримали чиновника та посередника під час передачі другого "траншу".
Обом затриманим оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу, їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.