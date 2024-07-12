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СБУ затримала на хабарях одного з головних податківців Києва

Тетяна ОлійникП'ятниця, 12 липня 2024, 12:11
СБУ затримала на хабарях одного з головних податківців Києва
Фото - СБУ

Служба безпеки України викрила на корупції виконуючого обовʼязки заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у Києві.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "За матеріалами справи, посадовець причетний до вимагання неправомірної вигоди від столичних підприємців.

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Задокументовано як фігурант одержував хабарі від директора київської компанії, яка займається оптовою торгівлею твердим, рідким та газоподібним паливом. В обмін на грошову "винагороду" чиновник обіцяв підприємцю надати ліцензії на продаж пального".

 
фото - сбу

Деталі: За даними відомства, для комунікації з очільником компанії та передачі хабаря посадовець залучив свого знайомого.

Правоохоронці затримали чиновника та посередника під час передачі другого "траншу".

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фото - сбу

Обом затриманим оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу, їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Теми: СБУхабаркорупція
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