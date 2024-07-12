Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

СБУ задержала на взятках одного из главных налоговиков Киева

Татьяна ОлейникПятница, 12 июля 2024, 12:11
СБУ задержала на взятках одного из главных налоговиков Киева
Фото - СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила в коррупции исполняющего обязанности заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "По материалам дела, должностное лицо причастно к требованию неправомерной выгоды от столичных предпринимателей.

Реклама:

Задокументировано, как фигурант получал взятки от директора киевской компании, которая занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом. В обмен на денежное "вознаграждение" чиновник обещал предпринимателю предоставить лицензии на продажу горючего".

 
фото - сбу

Детали: По данным ведомства, для коммуникации с руководителем компании и передачи взятки чиновник привлек своего знакомого.

Правоохранители задержали чиновника и посредника при передаче второго "транша".

ВИДЕО ДНЯ
 
фото - сбу

Обеим задержанным объявили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).

Решается вопрос об избрании меры пресечения, им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Темы: СБУвзяткакоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генерал НАТО: Украина сейчас имеет замечательную стратегию ведения войны

В мире масштабный технологический сбой: не работают аэропорты, банки, телеканалы

Зеленский о возможной победе Трампа: Будет тяжелая работа

Во время выступления на съезде республиканцев Трамп вспомнил о войне в Украине

Зеленский и Трамп могут провести первый с 2020 года телефонный разговор – CNN

Зеленский: Дипломатия может помочь вернуть все территории

Все новости...
СБУ
СБУ разоблачила мужчину, который под видом курьера шпионил за стратегическими объектами на Буковине
Завхоз СБУ живет в коттедже за $600 тысяч, который оформил на мать своей подруги – hromadske
"Обложили данью" региональные таможни: СБУ и ОГП проводят 28 обысков у топ-чиновников
Последние новости
12:06
Авиация Нацгвардии за неделю поразила 6 ротных опорных пунктов врага
12:01
Фелпс, Месси, Леброн: ESPN опубликовал рейтинг 100 лучших спортсменов XXI века
11:58
МВФ меняет постоянного представителя в Украине
11:56
фотоНациональный музей истории показывает украинские сокровища, спасенные Эстонией
11:53
Страны Европы согласовали новые меры против "теневого флота" России
11:50
дополнено, фото Оккупанты накрыли Белозерку "Градами": 2 погибших, ранены медики, много разрушений
11:46
Спрос на китайские автомобили среди украинцев вырос на 50%: что выбирали
11:44
Генерал НАТО: Украина сейчас имеет замечательную стратегию ведения войны
11:35
Орбан обещает продолжить свою "мирную миссию", несмотря на критику
11:35
"Нафтогаз" провел платежи по евробондам
Все новости...
Реклама:
Реклама: