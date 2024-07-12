У вихідні в Україні буде сухо й спекотно, грози можливі лише на заході

Суха спекотна погода очікується в Україні 13 липня, лише надвечір на крайньому заході країни місцями очікується короткочасний дощ, гроза.



Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: В суботу температура вночі 20-25°, удень сильна спека 35-39°, в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях місцями надзвичайна спека 40-41°. У Карпатах і на сході країни вночі 17-22°, удень 30-34°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.



У Києві 13 липня суха спекотна погода: температура вночі 22-24°, удень сильна спека 35-37°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.



У неділю очікується суха спекотна погода, лише вдень у північно-західних областях місцями короткочасні дощі, грози. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура вночі 20-25°; вдень сильна спека 35-39°, в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях місцями сильна спека 40-41°.



У столиці 14 липня також буде суха спекотна погода: температура вночі 23-25°, удень сильна спека 35-37°. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с.