В выходные в Украине будет сухо и жарко, грозы возможны только на западе

Сухая жаркая погода ожидается в Украине 13 июля, лишь к вечеру на крайнем западе страны местами ожидается кратковременный дождь, гроза.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: В субботу температура ночью 20-25°, днем сильная жара 35-39°, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях местами чрезвычайная жара 40-41°. В Карпатах и на востоке страны ночью 17-22°, днем 30-34°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

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В Киеве 13 июля сухая жаркая погода: температура ночью 22-24°, днем сильная жара 35-37°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В воскресенье ожидается сухая жаркая погода, лишь днем в северо-западных областях местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура ночью 20-25°; днем сильная жара 35-39°, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях местами сильная жара 40-41°.

В столице 14 июля также будет сухая жаркая погода: температура ночью 23-25°, днем сильная жара 35-37°. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с.