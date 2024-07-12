Шольц вважає, що не варто недооцінювати політичну витривалість Байдена

Президент США Джо Байден, канцлер Німеччини Олаф Шольц і Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час 75-го саміту НАТО 10 липня 2024 року. фото: Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, коментуючи в інтерв'ю обговорення про можливе зняття кандидатури Байдена на виборах, заявив, що впевненість у когнітивних здібностях та політичній витривалості президента США Джо Байдена.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Шольца в інтерв'ю PBS

Деталі: За його словами, було б великою помилкою недооцінювати Байдена. Очільник уряду ФРН назвав президента США "чудовим агітатором".

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Канцлер Німеччини також високо оцінив лідерство президента Сполучених Штатів на чолі НАТО, назвавши його роль дуже важливою в останні роки й місяці.

"Я просто можу сказати вам з мого погляду, як людини, яка розмовляє з Байденом, що він дуже зосереджений і дуже інтенсивно робить те, що повинен робити президент США, щоб очолювати Альянс", – сказав Шольц.

Напередодні події за участю преси у четвер під час саміту НАТО у Вашингтоні підсилили враження, що питання до спроможності Байдена виграти вибори та далі обіймати президентську посаду можуть тільки наростати.

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Зокрема, Байден кілька разів обмовився, помилково назвавши "Трампом" віцепрезидентку Камалу Гарріс, та помилково назвав "Путіним" президента України Володимира Зеленського, коли запрошував його до слова, і потім повторив цю обмовку. Також помітили, що президенту доводилось часто прокашлюватись.

Сам Байден під час саміту вкотре повторив, що не бачить причин не балотуватися через свій вік і здоров'я.

Зі свого боку президент Франції Емманюель Макрон закликав не надто суворо судити президента США Джо Байдена за обмовки у виступах та зазначив, що під час тривалої розмови не помітив за ним якихось тривожних змін.