Шольц считает, что не стоит недооценивать политическую выносливость Байдена

Президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время 75-го саммита НАТО 10 июля 2024 года. фото: Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя в интервью обсуждение о возможном снятии кандидатуры Байдена на выборах, заявил, что уверенность в когнитивных способностях и политической выносливости президента США Джо Байдена.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Шольца в интервью PBS

Детали: По его словам, было бы большой ошибкой недооценивать Байдена. Глава правительства ФРГ назвал президента США "замечательным агитатором".

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Канцлер Германии также высоко оценил лидерство президента Соединенных Штатов во главе НАТО, назвав его роль очень важной в последние годы и месяцы.

"Я просто могу сказать вам, с моей точки зрения, как человека, который разговаривает с Байденом, что он очень сосредоточен и очень интенсивно делает то, что должен делать президент США, чтобы возглавлять Альянс", – сказал Шольц.

Накануне события с участием прессы в четверг во время саммита НАТО в Вашингтоне усилили впечатление, что вопросы к способности Байдена выиграть выборы и дальше занимать президентский пост могут только нарастать.

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В частности, Байден несколько раз оговорился, ошибочно назвав "Трампом" вице-президента Камалу Харрис, и ошибочно назвал "Путиным" президента Украины Владимира Зеленского, когда приглашал его выступить, и потом повторил эту оговорку. Также заметили, что президенту приходилось часто прокашливаться.

Сам Байден во время саммита в очередной раз повторил, что не видит причин не баллотироваться из-за своего возраста и здоровья.

Со своей стороны президент Франции Эмманюэль Макрон призвал не слишком строго судить президента США Джо Байдена за оговорки в выступлениях и отметил, что во время длительного разговора не заметил за ним каких-то тревожных изменений.