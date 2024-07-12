ДСНС: На Миколаївщині чоловік підірвався в полі на вибухонебезпечному предметі

Працівники ДСНС повідомили, що у селі Мирне Миколаївської області через детонацію невідомого вибухонебезпечного предмета в полі постраждав чоловік.

Джерело: ДСНС

Деталі: Зазначається, що подія сталася у селі Мирне Миколаївського району. Там чоловік працював у полі і в певний момент стався вибух. Він отримав тілесні ушкодження. З попереднім діагнозом "мінно-вибухова травма" його госпіталізували.

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Також працівники ДСНС нагадали, що в Україні зберігається високий рівень мінної небезпеки.

Дослівно: "Пам’ятайте важливі правила, що рятують життя – натрапив на підозрілий предмет: