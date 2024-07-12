ДСНС: На Миколаївщині чоловік підірвався в полі на вибухонебезпечному предметі
П'ятниця, 12 липня 2024, 14:35
Працівники ДСНС повідомили, що у селі Мирне Миколаївської області через детонацію невідомого вибухонебезпечного предмета в полі постраждав чоловік.
Джерело: ДСНС
Деталі: Зазначається, що подія сталася у селі Мирне Миколаївського району. Там чоловік працював у полі і в певний момент стався вибух. Він отримав тілесні ушкодження. З попереднім діагнозом "мінно-вибухова травма" його госпіталізували.
Реклама:
Також працівники ДСНС нагадали, що в Україні зберігається високий рівень мінної небезпеки.
Дослівно: "Пам’ятайте важливі правила, що рятують життя – натрапив на підозрілий предмет:
- Не підходь!
- Не чіпай!
- Телефонуй 101"!