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ДСНС: На Миколаївщині чоловік підірвався в полі на вибухонебезпечному предметі

Анастасія ПроцП'ятниця, 12 липня 2024, 14:35
ДСНС: На Миколаївщині чоловік підірвався в полі на вибухонебезпечному предметі
Ілюстративне фото: Getty Images

Працівники ДСНС повідомили, що у селі Мирне Миколаївської області через детонацію невідомого вибухонебезпечного предмета в полі постраждав чоловік.

Джерело: ДСНС 

Деталі: Зазначається, що подія сталася у селі Мирне Миколаївського району. Там чоловік працював у полі і в певний момент стався вибух. Він отримав тілесні ушкодження. З попереднім діагнозом "мінно-вибухова травма" його госпіталізували.

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Також працівники ДСНС нагадали, що в Україні зберігається високий рівень мінної небезпеки. 

Дослівно: "Пам’ятайте важливі правила, що рятують життя – натрапив на підозрілий предмет:

  • Не підходь! 
  • Не чіпай! 
  • Телефонуй 101"!

Теми: Миколаївська областьДСНСвибух
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