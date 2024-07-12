ГСЧС: На Николаевщине мужчина подорвался в поле на взрывоопасном предмете

Работники ГСЧС сообщили, что в селе Мирное Николаевской области из-за детонации неизвестного взрывоопасного предмета в поле пострадал мужчина.

Источник: ГСЧС

Детали: Отмечается, что происшествие произошло в селе Мирное Николаевского района. Там мужчина работал в поле и в определенный момент произошел взрыв. Он получил телесные повреждения. С предварительным диагнозом "минно-взрывная травма" его госпитализировали.

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Также работники ГСЧС напомнили, что в Украине сохраняется высокий уровень минной опасности.

Дословно: "Помните важные правила, спасающие жизни - наткнулся на подозрительный предмет: