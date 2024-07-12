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Сейм Польщі визнав геноцидом депортацію кримських татар радянською владою

Олег Павлюк, Євген КізіловП'ятниця, 12 липня 2024, 16:24
Сейм Польщі визнав геноцидом депортацію кримських татар радянською владою
польський сейм. фото: Getty Images

Сейм Польщі в п’ятницю ухвалив постанову про вшанування пам'яті жертв геноциду кримських татар у 1944 році, коли їх депортувала з Криму влада СРСР.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: За резолюцію проголосували 414 депутатів Сейму Польщі, 16 проголосували проти, ще два – утрималися.

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Резолюція Сейму Польщі підкреслює, що вранці 18 травня 1944 року влада Радянського Союзу розпочала депортацію кримських татар з Кримського півострова і протягом трьох днів депортувала майже 200 тисяч людей до Середньої Азії та Сибіру.

Там також вказано, що "депортація кримських татар з Криму в 1944 році та її наслідки були актом геноциду кримськотатарського народу".

"Пам'ять жертв радянського геноциду Українська держава вшановує 18 травня – Днем пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу 1944 року", – йдеться в постанові польського Сейму.

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Польські парламентарі окремо нагадали про анексію Криму 2014 року, "яка стала одним з перших акордів війни Росії проти України" та є порушенням принципу територіальної цілісності та грубим порушенням міжнародного права і Статуту ООН.

У 2022 році Палата громад Канади одноголосно визнала масову депортацію кримських татар актом геноциду. Раніше депортацію кримських татар визнали геноцидом в Україні, Латвії та Литві.

Теми: Польщадепортація кримські татариСРСР
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