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Сейм Польши признал геноцидом депортацию крымских татар советскими властями

Олег Павлюк, Евгений КизиловПятница, 12 июля 2024, 16:24
Сейм Польши признал геноцидом депортацию крымских татар советскими властями
польский сейм. фото: Getty Images

Сейм Польши в пятницу принял постановление о почтении памяти жертв геноцида крымских татар в 1944 году, когда их депортировали из Крыма власти СССР.

Источник: "Европейская правда"

Детали: За резолюцию проголосовали 414 депутатов Сейма Польши, 16 проголосовали против, еще два – воздержались.

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Резолюция Сейма Польши подчеркивает, что утром 18 мая 1944 года власти Советского Союза начали депортацию крымских татар с Крымского полуострова и в течение трех дней депортировали почти 200 тысяч человек в Среднюю Азию и Сибирь.

Там также указано, что "депортация крымских татар из Крыма в 1944 году и ее последствия были актом геноцида крымскотатарского народа".

"Память жертв советского геноцида Украинское государство чтит 18 мая – Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 1944 года", – говорится в постановлении польского Сейма.

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Польские парламентарии отдельно напомнили об аннексии Крыма 2014 года, "которая стала одним из первых аккордов войны России против Украины" и является нарушением принципа территориальной целостности и грубым нарушением международного права и Устава ООН.

В 2022 году Палата общин Канады единогласно признала массовую депортацию крымских татар актом геноцида. Ранее депортацию крымских татар признали геноцидом в Украине, Латвии и Литве.

Темы: Польшадепортация крымские татарыСССР
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