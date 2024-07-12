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Військовий літак розбився в Польщі

Олег Павлюк, Євген КізіловП'ятниця, 12 липня 2024, 17:41
Військовий літак розбився в Польщі
Літак М346 (Bielik) Повітряних сил Польщі. Фото: Leonardo / "Мілітарний"

У місті Гдиня, що напівночі Польщі, 12 липня під час підготовки до авіашоу розбився навчально-бойовий літак М-346. Пілот загинув.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF FM

Деталі: Літак, що належав до 4-го авіаційного навчального крила, відпрацьовував маневри для підготовки до суботнього авіашоу – святкування 30-ї річниці Гдинянської бригади морської авіації.

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У певний момент літак почав пікірувати. Пілоту – єдиному, хто був на борту – не вдалося уникнути зіткнення з землею, він розбився об асфальт.

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Очевидці повідомляли про стовп диму, який піднімався з місця падіння. Наразі пожежу на місці загасили.

Речник Головного командування Збройних сил Польщі Марек Павляк повідомив RMF FM, що за штурвалом перебував "дуже досвідчений" пілот.

Обставини катастрофи розслідуватиме Національна комісія з розслідування авіаційних подій. Причини падіння М-346 наразі не відомі. У зв'язку з катастрофою авіашоу скасували.

Минулого тижня повідомлялось, що військовий штурмовик Су-25 упав поблизу військової бази в селі Дісвелі Болніського муніципалітету Грузії, пілот не вижив.

Перед тим у передмісті Варшави зазнав аварії легкомоторний літак пожежно-рятувальної служби, пілот вижив.

Теми: ПольщаавіакатастрофиЗбройні сили
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