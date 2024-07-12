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Военный самолет разбился в Польше

Олег Павлюк, Евгений КизиловПятница, 12 июля 2024, 17:41
Военный самолет разбился в Польше
Самолет М346 (Bielik) Воздушных сил Польши. Фото: Leonardo / "Милитарный"

В городе Гдыня, что на севере Польши, 12 июля во время подготовки к авиашоу разбился учебно-боевой самолет М-346. Пилот погиб.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM

Детали: Самолет, принадлежавший к 4-му авиационному учебному крылу, отрабатывал маневры для подготовки к субботнему авиашоу – празднованию 30-й годовщины Гдынянской бригады морской авиации.

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В определенный момент самолет начал пикировать. Пилоту – единственному, кто был на борту – не удалось избежать столкновения с землей, он разбился.

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Очевидцы сообщали о столбе дыма, который поднимался с места падения. Сейчас пожар потушили.

Спикер Главного командования Вооруженных сил Польши Марек Павляк сообщил RMF FM, что за штурвалом находился "очень опытный" пилот.

Обстоятельства катастрофы будет расследовать Национальная комиссия по расследованию авиационных происшествий. Причины падения М-346 пока не известны. В связи с катастрофой авиашоу отменили.

На прошлой неделе сообщалось, что военный штурмовик Су-25 упал вблизи военной базы в селе Дисвели Болнисского муниципалитета Грузии, пилот не выжил.

Перед тем в пригороде Варшавы потерпел крушение легкомоторный самолет пожарно-спасательной службы, пилот выжил.

Темы: ПольшаавиакатастрофыВооруженные силы
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