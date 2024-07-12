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Нідерланди розглядали варіант військового втручання, коли було збито MH17 - прем'єр

Христина Бондарєва, Євген КізіловП'ятниця, 12 липня 2024, 20:18

У Нідерландах у 2014 році розглядали реальну можливість військового втручання у зону катастрофи малайзійського "Боїнга" рейсу MH17, який збили над Донбасом.

Джерело: матеріал програми Nieuwsuur для мовника NOS, випущений до 10-річчя катастрофи, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Зокрема, з журналістами програми поспілкувався напередодні свого призначення прем’єр міністром чинний глава уряду Дік Схооф. У 2014 році він очолював кризовий комітет щодо MH17 як національний координатор з питань боротьби з тероризмом і безпеки.

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У розмові з Nieuwsuur Схооф зазначив, що "це можна було б зробити" – варіант військового втручання дійсно розробили та перевірили. 

Однак, за його словами, це був все ж таки крайній варіант: "Врешті-решт ви разом відновлюєте мир. Тому я не вірю, що це було б прийнято в емоційному плані: ми збираємося розгорнути солдатів".

Том Міддендорп, колишній  начальника штабу оборони збройних сил Нідерландів, теж підтвердив, що "це був цілком реальний варіант". Він розповів, що до Нідерландів прилетіли і тренувалися спільно з нідерландськими колегами австралійські спецпризначенці. 

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"Існувала готовність взяти на себе цю відповідальність, яка також була присутня в Раді міністрів", – зазначив Міддендорп.

Повна версія програми, де нідерландські посадовці діляться спогадами подій 10-річної давними, буде оприлюднена у п'ятницю та в суботу.

Як відомо, Окружний суд Гааги 17 листопада 2022 року заочно засудив до довічного ув’язнення Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка за їхню роль у збитті малайзійського лайнера MH17 над Донбасом та доручив забезпечити їхній арешт. Суд постановив, що вони повинні виплатити родичам загиблих понад 16 млн євро компенсацій.

Гаазький суд також визнав, що Росія контролювала "ДНР" під час збиття лайнера MH17.

Теми: МН17Нідерланди
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