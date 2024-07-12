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Нидерланды рассматривали вариант военного вмешательства, когда был сбит MH17 - премьер

Кристина Бондарева, Евгений КизиловПятница, 12 июля 2024, 20:18
Нидерланды рассматривали вариант военного вмешательства, когда был сбит MH17 - премьер
реконструированный самолет рейса mh17. фото: Getty Images

В Нидерландах в 2014 году рассматривали реальную возможность военного вмешательства в зону катастрофы малайзийского "Боинга" рейса MH17, который сбили над Донбассом.

Источник: материал программы Nieuwsuur для вещателя NOS, выпущенный к 10-летию катастрофы, сообщает "Европейская правда"

Детали В частности, с журналистами программы пообщался накануне своего назначения премьер-министром действующий глава правительства Дик Схооф. В 2014 году он возглавлял кризисный комитет по MH17 как национальный координатор по вопросам борьбы с терроризмом и безопасности.

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В разговоре с Nieuwsuur Схооф отметил, что "это можно было бы сделать" – вариант военного вмешательства действительно разработали и проверили.

Однако, по его словам, это был все же крайний вариант: "В конце концов вы вместе восстанавливаете мир. Поэтому я не верю, что это было бы принято в эмоциональном плане: мы собираемся развернуть солдат".

Том Миддендорп, бывший начальник штаба обороны вооруженных сил Нидерландов, тоже подтвердил, что "это был вполне реальный вариант". Он рассказал, что в Нидерланды прилетели и тренировались совместно с нидерландскими коллегами австралийские спецназовцы.

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"Существовала готовность взять на себя эту ответственность, которая также присутствовала в Совете министров", – отметил Миддендорп.

Полная версия программы, где нидерландские чиновники делятся воспоминаниями событий 10-летней давности, будет обнародована в пятницу и в субботу.

Как известно, Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года заочно приговорил к пожизненному заклю чению Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко за их роль в сбивании малайзийского лайнера MH17 над Донбассом и поручил обеспечить их арест. Суд постановил, что они должны выплатить родственникам погибших более 16 млн евро компенсаций.

Гаагский суд также признал, что Россия контролировала "ДНР" во время сбивания лайнера MH17.

Темы: MH17Нидерланды
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