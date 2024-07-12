Європейський істеблішмент непублічно занепокоєний обмовками Байдена на саміті НАТО – Politico

Європейські посадовці та дипломати непублічно були неприємно вражені невпевненими й повними обмовок виступами президента США Джо Байдена на саміті Північноатлантичного Альянсу у Вашингтоні, йдеться в публікації Politico.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: Співрозмовники Politico, Європейці висловили свою стурбованість, коли Байден під час виступу на саміті представив президента України як "Путіна", а віцепрезидентку Камалу Гарріс назвав "Трампом".

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Один з присутніх написав Politico: "OMFG" ("Oh my f**king God", що приблизно можна перекласти як "Йосип драний").

"Європейські лідери застигли на сцені, хоча робили все можливе, щоб продовжувати усміхатися і аплодувати. Оточенню Байдена про це ніхто потім не казав", – додав інший учасник зустрічі.

Високопоставлений європейський дипломат у Вашингтоні сказав Politico, що його колеги останні місяці намагались налагодити контакти з тими, хто може стати частиною команди Дональда Трампа в разі його перемоги на виборах у США.

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Цю ж інформацію підтвердив інший дипломат ЄС, наголосивши, що такі контакти тривають понад рік і не пов’язані безпосередньо з останніми обмовками Байдена.

Посадовець із Великої Британії, який говорив із Politico і наголошував, що висловлює власну думку, вважає, що до виборів у США тепер будуть говорити передусім про здоров’я Байдена, "і він стає посміховиськом у всьому світі".

"Чи може він віддати наказ про нанесення удару збройними силами, не маючи на увазі цього, і опинитися перед міжнародним судом, звинувачуючи себе в якомусь психічному розладі?" – додав він.

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