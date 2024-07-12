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Европейский истеблишмент непублично обеспокоен оговорками Байдена на саммите НАТО - Politico

Олег Павлюк, Станислав ПогориловПятница, 12 июля 2024, 22:19
Европейский истеблишмент непублично обеспокоен оговорками Байдена на саммите НАТО - Politico
Джо Байден, фото: Getty Images

Европейские чиновники и дипломаты непублично были неприятно поражены неуверенными и полными оговорок выступлениями президента США Джо Байдена на саммите Североатлантического Альянса в Вашингтоне, говорится в публикации Politico.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Собеседники Politico, европейцы выразили свою обеспокоенность, когда Байден во время выступления на саммите представил президента Украины как "Путина", а вице-президента Камалу Харрис назвал "Трампом".

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Один из присутствующих написал Politico: "OMFG" ("Oh my f**king God", что примерно можно перевести как "Иосиф драный").

"Европейские лидеры застыли на сцене, хотя делали все возможное, чтобы продолжать улыбаться и аплодировать. Окружению Байдена об этом никто потом не говорил", – добавил другой участник встречи.

Высокопоставленный европейский дипломат в Вашингтоне сказал Politico, что его коллеги последние месяцы пытались наладить контакты с теми, кто может стать частью команды Дональда Трампа в случае его победы на выборах в США.

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Эту же информацию подтвердил другой дипломат ЕС, подчеркнув, что такие контакты продолжаются более года и не связаны непосредственно с последними оговорками Байдена.

Чиновник из Великобритании, который говорил с Politico и подчеркивал, что выражает собственное мнение, считает, что до выборов в США теперь будут говорить прежде всего о здоровье Байдена, "и он становится посмешищем во всем мире".

"Может ли он отдать приказ о нанесении удара вооруженными силами, не имея в виду этого, и оказаться перед международным судом, обвиняя себя в каком-то психическом расстройстве?" – добавил он.

Предыстория:

  • Сомнения о целесообразности баллотирования Байдена на второй срок начали нарастать после его теледебатов с Дональдом Трампом на CNN, на которых он выглядел крайне уставшим.
  • Сам Байден во время саммита в очередной раз повторил, что не видит причин не баллотироваться из-за своего возраста и здоровья.
  • Со своей стороны президент Франции Эмманюэль Макрон призвал не слишком строго судить президента США Джо Байдена за оговорки в выступлениях и отметил, что во время длительного разговора не заметил за ним каких-то тревожных изменений.

Темы: БайденЕвропа
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