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Кулеба: Україна не може чекати на вступ до НАТО ще 75 років

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 12 липня 2024, 23:27
Кулеба: Україна не може чекати на вступ до НАТО ще 75 років
Дмитро Кулеба, фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю телеканалу CNN привітав рішення саміту НАТО у Вашингтоні стосовно підтримки України, але наголосив, що вступ Києва має відбутись в осяжному майбутньому.

Джерело: Кулеба в інтерв’ю CNN, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Ми будемо повністю раді, коли Україна стане членом НАТО. І обіцянка цього буде втілена. Ми побачили дуже обнадійливі сигнали на всіх рівнях протягом останніх двох днів про те, що шлях до членства незворотний, що Україна буде в НАТО.

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Але ми не можемо чекати ще 75 років, аби відсвяткувати вступ України. Це має статись раніше, а не пізніше. Бо це єдиний шлях, аби гарантувати стратегічну безпеку та стабільність у Євроатлантичному регіоні".

Деталі: Кулеба зазначив, що на саміті Альянсу Україна почула обіцянки про додаткову військову допомогу, зокрема системи протиповітряної оборони, а також рішення про "незворотний шлях" Києва в НАТО.

За словами міністра, наразі для України важливо забезпечити військо достатньою кількістю зброї, аби вони могли утримувати позиції.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Комюніке вашингтонського саміту НАТО стверджує, що шлях України до Альянсу є незворотним. Однак саміт не зважився запросити Україну до членства в Альянсі, оскільки серед держав немає відповідного консенсусу.

Дивіться також відео "ЄвроПравди" про важливі наслідки та головні рішення саміту НАТО у Вашингтоні або читайте у статті "НАТО неминуче"

Теми: Кулеба ДмитроНАТОУкраїна
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