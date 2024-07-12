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Кулеба: Украина не может ждать вступления в НАТО еще 75 лет

Олег Павлюк, Станислав ПогориловПятница, 12 июля 2024, 23:27
Кулеба: Украина не может ждать вступления в НАТО еще 75 лет
Дмитрий Кулеба, фото: Getty Images

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу CNN приветствовал решение саммита НАТО в Вашингтоне относительно поддержки Украины, но отметил, что вступление Киева должно состояться в обозримом будущем.

Источник: Кулеба в интервью CNN, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы будем полностью рады, когда Украина станет членом НАТО. И обещание этого будет воплощено. Мы увидели очень обнадеживающие сигналы на всех уровнях в течение последних двух дней о том, что путь к членству необратим, что Украина будет в НАТО.

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Но мы не можем ждать еще 75 лет, чтобы отпраздновать вступление Украины. Это должно произойти раньше, а не позже. Потому что это единственный путь, чтобы гарантировать стратегическую безопасность и стабильность в Евроатлантическом регионе".

Детали: Кулеба отметил, что на саммите Альянса Украина услышала обещания о дополнительной военной помощи, в частности системы противовоздушной обороны, а также решение о "необратимом пути" Киева в НАТО.

По словам министра, сейчас для Украины важно обеспечить войско достаточным количеством оружия, чтобы они могли удерживать позиции.

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Что предшествовало: Коммюнике вашингтонского саммита НАТО утверждает, что путь Украины в Альянс необратим. Однако саммит не решился пригласить Украину к членству в Альянсе, поскольку среди государств нет соответствующего консенсуса.

Смотрите также видео "ЕвроПравды" о важных последствиях и главных решениях саммита НАТО в Вашингтоне или читайте в статье "НАТО неизбежно"

Темы: Кулеба ДмитрийНАТОУкраина
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