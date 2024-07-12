МЗС Німеччини: Головування Угорщини в ЄС вже завдало значної шкоди
Міністерство закордонних справ Німеччини розкритикувало одноосібну "мирну місію" угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана, чия країна з 1 липня головує в Раді Європейського Союзу, вказавши, що "нинішнє головування вже завдало багато шкоди".
Джерело: коментар речника німецького МЗС на брифінгу в п’ятницю, 12 липня, якого цитує агентство DPA, повідомляє "Європейська правда"
Деталі: Представник зовнішньополітичного відомства Німеччини зазначив, що хід угорського головування в Раді ЄС ще належить побачити.
"Зараз триває 12-й день, і воно (головування. – Ред.) вже завдало багато шкоди", – додав він.
Речник МЗС Німеччини пояснив, що має на увазі поїздки Орбана до Росії та Китаю у межах самопроголошеної "мирної місії".
"Це одноосібні зусилля Угорщини, які ми сприймаємо з великим подивом і скептицизмом… Що є неприйнятним, так це те, що він подорожує країною з враженням, що він робить це від чийогось імені. І, безумовно, буде подальша дискусія про те, як з цим боротися", – зазначив посадовець.
Передісторія:
- Юридична служба Євросоюзу раніше встановила, що переговори угорського прем’єра з Путіним суперечить договорам ЄС. За даними ЗМІ, держави Європейського Союзу розглядають різні варіанти покарань для Угорщини через неузгоджений візит до Росії.
- Раніше стало відомо, що шість країн ЄС не будуть направляти міністрів на заходи в межах угорського головування, а обмежаться посадовцями нижчого рангу.
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