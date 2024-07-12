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МЗС Німеччини: Головування Угорщини в ЄС вже завдало значної шкоди

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 12 липня 2024, 23:56
МЗС Німеччини: Головування Угорщини в ЄС вже завдало значної шкоди
Віктор Орбан, Володимир Путін, фото: Getty Images

Міністерство закордонних справ Німеччини розкритикувало одноосібну "мирну місію" угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана, чия країна з 1 липня головує в Раді Європейського Союзу, вказавши, що "нинішнє головування вже завдало багато шкоди".

Джерело: коментар речника німецького МЗС на брифінгу в п’ятницю, 12 липня, якого цитує агентство DPA, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Представник зовнішньополітичного відомства Німеччини зазначив, що хід угорського головування в Раді ЄС ще належить побачити.

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"Зараз триває 12-й день, і воно (головування. – Ред.) вже завдало багато шкоди", – додав він.

Речник МЗС Німеччини пояснив, що має на увазі поїздки Орбана до Росії та Китаю у межах самопроголошеної "мирної місії".

"Це одноосібні зусилля Угорщини, які ми сприймаємо з великим подивом і скептицизмом… Що є неприйнятним, так це те, що він подорожує країною з враженням, що він робить це від чийогось імені. І, безумовно, буде подальша дискусія про те, як з цим боротися", – зазначив посадовець.

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Теми: УгорщинаЄСНімеччина
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