МЗС Німеччини: Головування Угорщини в ЄС вже завдало значної шкоди

Міністерство закордонних справ Німеччини розкритикувало одноосібну "мирну місію" угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана, чия країна з 1 липня головує в Раді Європейського Союзу, вказавши, що "нинішнє головування вже завдало багато шкоди".

Джерело: коментар речника німецького МЗС на брифінгу в п’ятницю, 12 липня, якого цитує агентство DPA, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Представник зовнішньополітичного відомства Німеччини зазначив, що хід угорського головування в Раді ЄС ще належить побачити.

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"Зараз триває 12-й день, і воно (головування. – Ред.) вже завдало багато шкоди", – додав він.

Речник МЗС Німеччини пояснив, що має на увазі поїздки Орбана до Росії та Китаю у межах самопроголошеної "мирної місії".

"Це одноосібні зусилля Угорщини, які ми сприймаємо з великим подивом і скептицизмом… Що є неприйнятним, так це те, що він подорожує країною з враженням, що він робить це від чийогось імені. І, безумовно, буде подальша дискусія про те, як з цим боротися", – зазначив посадовець.

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Передісторія:

Юридична служба Євросоюзу раніше встановила, що переговори угорського прем’єра з Путіним суперечить договорам ЄС. За даними ЗМІ, держави Європейського Союзу розглядають різні варіанти покарань для Угорщини через неузгоджений візит до Росії.

Раніше стало відомо, що шість країн ЄС не будуть направляти міністрів на заходи в межах угорського головування, а обмежаться посадовцями нижчого рангу.

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