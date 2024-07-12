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МИД Германии: Председательство Венгрии в ЕС уже нанесло значительный ущерб

Олег Павлюк, Станислав ПогориловПятница, 12 июля 2024, 23:56
МИД Германии: Председательство Венгрии в ЕС уже нанесло значительный ущерб
Виктор Орбан, Владимир путин, фото: Getty Images

Министерство иностранных дел Германии раскритиковало единоличную "мирную миссию" венгерского премьер-министра Виктора Орбана, чья страна с 1 июля председательствует в Совете Европейского Союза, указав, что "нынешнее председательство уже нанесло много вреда".

Источник: комментарий представителя немецкого МИД на брифинге в пятницу, 12 июля, которого цитирует агентство DPA, сообщает "Европейская правда"

Детали: Представитель внешнеполитического ведомства Германии отметил, что ход венгерского председательства в Совете ЕС еще предстоит увидеть.

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"Сейчас идет 12-й день, и оно (председательство. - Ред.) уже нанесло много вреда", - добавил он.

Представитель МИД Германии пояснил, что имеет в виду поездки Орбана в Россию и Китай в рамках самопровозглашенной "мирной миссии".

"Это единоличные усилия Венгрии, которые мы воспринимаем с большим удивлением и скептицизмом... Что неприемлемо, так это то, что он путешествует по стране с впечатлением, что он делает это от чьего-то имени. И, безусловно, будет дальнейшая дискуссия о том, как с этим бороться", – отметил чиновник.

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Темы: ВенгрияЕСГермания
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