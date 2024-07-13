Маск пожертвував гроші у фонд, який підтримує Трампа

Американський мільярдер Ілон Маск вніс пожертву до фонду America PAC, який виступає на підтримку експрезидента США Дональда Трампа у передвиборчій кампанії.

Джерело: Bloomberg з посиланням на неназваних людей

Деталі: Точна сума пожертви невідома, хоча Маск, найбагатша людина в світі, здатний пожертвувати досить велику суму.

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Як пише Bloomberg, таким чином Маск хоче "залишити слід на політичному ландшафті США".

Сума пожертвування не розголошується, проте джерела охарактеризували цю цифру як значну суму.

Довідково:

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Forbes оцінює статки Маска у 249,8 мільярда доларів, що робить його найбагатшою людиною в світі, випереджаючи засновника Amazon Джеффа Безоса та керівника LVMH Бернара Арно.

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