Маск пожертвував гроші у фонд, який підтримує Трампа
Субота, 13 липня 2024, 05:00
Американський мільярдер Ілон Маск вніс пожертву до фонду America PAC, який виступає на підтримку експрезидента США Дональда Трампа у передвиборчій кампанії.
Джерело: Bloomberg з посиланням на неназваних людей
Деталі: Точна сума пожертви невідома, хоча Маск, найбагатша людина в світі, здатний пожертвувати досить велику суму.
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Як пише Bloomberg, таким чином Маск хоче "залишити слід на політичному ландшафті США".
Сума пожертвування не розголошується, проте джерела охарактеризували цю цифру як значну суму.
Довідково:
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- Forbes оцінює статки Маска у 249,8 мільярда доларів, що робить його найбагатшою людиною в світі, випереджаючи засновника Amazon Джеффа Безоса та керівника LVMH Бернара Арно.
Нагадаємо:
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Трамп обговорює з Маском можливість надання тому ролі консультанта в разі повернення експрезидента в Білий дім.Раніше Маск казав, що не буде давати коштів на передвиборчу кампанію жодному кандидату на виборах президента США.