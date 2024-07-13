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Маск пожертвував гроші у фонд, який підтримує Трампа

Олена ІвашківСубота, 13 липня 2024, 05:00
Маск пожертвував гроші у фонд, який підтримує Трампа
Ілон Маск, фото: Getty Images

Американський мільярдер Ілон Маск вніс пожертву до фонду America PAC, який виступає на підтримку експрезидента США Дональда Трампа у передвиборчій кампанії.

Джерело: Bloomberg з посиланням на неназваних людей

Деталі: Точна сума пожертви невідома, хоча Маск, найбагатша людина в світі, здатний пожертвувати досить велику суму.

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Як пише Bloomberg, таким чином Маск хоче "залишити слід на політичному ландшафті США". 

Сума пожертвування не розголошується, проте джерела охарактеризували цю цифру як значну суму.

Довідково:

ВІДЕО ДНЯ
  • Forbes оцінює статки Маска у 249,8 мільярда доларів, що робить його найбагатшою людиною в світі, випереджаючи засновника Amazon Джеффа Безоса та керівника LVMH Бернара Арно. 

Нагадаємо:

  • Трамп обговорює з Маском можливість надання тому ролі консультанта в разі повернення експрезидента в Білий дім.

    Раніше Маск казав, що не буде давати коштів на передвиборчу кампанію жодному кандидату на виборах президента США.

Теми: Ілон МаскТрамп
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