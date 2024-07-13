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Маск пожертвовал деньги в фонд, который поддерживает Трампа

Алена ИвашкивСуббота, 13 июля 2024, 05:00
Маск пожертвовал деньги в фонд, который поддерживает Трампа
Илон Маск, фото: Getty Images

Американский миллиардер Илон Маск внес пожертвование в фонд America PAC, который выступает в поддержку экс-президента США Дональда Трампа в предвыборной кампании.

Источник: Bloomberg со ссылкой на неназванных людей

Детали: Точная сумма пожертвования неизвестна, хотя Маск, самый богатый человек в мире, способен пожертвовать достаточно большую сумму.

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Как пишет Bloomberg, таким образом Маск хочет "оставить след на политическом ландшафте США". 

Сумма пожертвования не разглашается, однако источники охарактеризовали эту цифру как значительную сумму.

Справочно:

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  • Forbes оценивает состояние Маска в 249,8 миллиарда долларов, что делает его самым богатым человеком в мире, опережая основателя Amazon Джеффа Безоса и руководителя LVMH Бернара Арно. 

Напомним:

Темы: Илон МаскТрамп
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