Маск пожертвовал деньги в фонд, который поддерживает Трампа
Американский миллиардер Илон Маск внес пожертвование в фонд America PAC, который выступает в поддержку экс-президента США Дональда Трампа в предвыборной кампании.
Источник: Bloomberg со ссылкой на неназванных людей
Детали: Точная сумма пожертвования неизвестна, хотя Маск, самый богатый человек в мире, способен пожертвовать достаточно большую сумму.
Как пишет Bloomberg, таким образом Маск хочет "оставить след на политическом ландшафте США".
Сумма пожертвования не разглашается, однако источники охарактеризовали эту цифру как значительную сумму.
Справочно:
- Forbes оценивает состояние Маска в 249,8 миллиарда долларов, что делает его самым богатым человеком в мире, опережая основателя Amazon Джеффа Безоса и руководителя LVMH Бернара Арно.
Напомним:
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Трамп обсуждает с Маском возможность предоставления тому роли советника в случае возвращения экспрезидента в Белый дом.
Маск говорил, что не будет давать средств на предвыборную кампанию ни одному кандидату на выборах президента США.