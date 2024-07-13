Польща розглядає збиття російських ракет над Україною – глава МЗС

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава розглядає пропозицію Києва збивати російські ракети, що прямують до польської території, поки вони ще перебувають в українському повітряному просторі.

Джерело: Сікорський в інтерв'ю Американському інституту підприємництва у Вашингтоні, BBC, "Європейська правда"

Деталі: Ця пропозиція була включена до спільної оборонної угоди між двома країнами, підписаної під час візиту президента Володимира Зеленського до Варшави на початку цього тижня.

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"На цьому етапі це ідея. У нашій угоді сказано, що ми вивчимо цю ідею", – сказав Сікорський.

Він підкреслив, що Польща є прифронтовою державою, і російські ракети порушують її повітряний простір.

"Наша дилема полягає в наступному. Якщо ми будемо збивати їх лише тоді, коли вони входять у наш повітряний простір, то уламки становлять загрозу для наших громадян і для нашої власності. А українці кажуть: "Будь ласка, ми не заперечуємо, робіть це над нашим повітряним простором, коли є неминуча загроза їхнього входу на територію Польщі", – сказав міністр.

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"На мою думку, це самооборона, але ми вивчаємо цю ідею", – додав Сікорський.

Раніше цього тижня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава проконсультується зі своїми союзниками по НАТО і повинна отримати їхню згоду, перш ніж намагатися збивати будь-які російські ракети.

"Якщо буде таке рішення, то це може бути лише рішення союзників. Це ніколи не буде одноосібним рішенням", – сказав Косіняк-Камиш в інтерв'ю польському телеканалу TVN.

"Ключовою є думка Сполучених Штатів, які досить скептично налаштовані в цьому питанні, тому Польща, безумовно, не прийме такого рішення самостійно", – додав він.

Глава польського уряду Дональд Туск заявляв, що Польща залучить союзників по НАТО до обговорення можливого збиття російських ракет і дронів над територією України.