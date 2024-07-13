В Україну з Чехії буде надходити до 100 тисяч снарядів на місяць – Павел

Президент Чехії Петр Павел розповів про деталі доставки артилерійських снарядів до України в рамках чеської ініціативи.

Джерело: Павел під час дискусії у місті Х'юстон у штаті Техас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Деталі: Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала наприкінці червня повідомив, що перший вантаж зі снарядами у межах чеської ініціативи прибув до України деякий час тому.

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Тоді міністерка оборони Яна Чернохова уточнила, що йдеться про 50 тисяч одиниць боєприпасів, а завданням є цього року поставити в Україну 500 тисяч боєприпасів. Ця кількість наразі фінансово забезпечена. При цьому перша частина зі 180 тисяч одиниць боєприпасів фінансується коштом німецького внеску.

Павел заявив, що в липні-серпні в Україну має надійти ще 50 тисяч боєприпасів, а з вересня до кінця року буде надходити від 80 до 100 тисяч на місяць.

Раніше повідомляли, що чеська ініціатива здатна забезпечити для ЗСУ від 50 до 100 тисяч снарядів великого калібру на місяць.

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