Запорізька область: водій збив на смерть військового та втік

Водій-втікач збив та залишив військовослужбовця помирати на узбіччі у Запорізькій області, його шукають.

Джерело: поліція області

Деталі: 12 липня близько 21:35 на вулиці Богдана Хмельницького смт Комишуваха невідомий водій автомобіля "Toyota Hilux" скоїв наїзд на військовослужбовця, коли той йшов узбіччям дороги в попутному напрямку руху.

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Водій, не зупиняючись, покинув місце події. Від отриманих травм пішохід помер на місці.

Поліцейські докладають усіх зусиль для розшуку автомобіля, який має характерні механічні пошкодження, зокрема відсутній передній бампер та пошкоджене ліве бокове дзеркало.