Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Запорізька область: водій збив на смерть військового та втік

Роман ПетренкоСубота, 13 липня 2024, 10:01
Запорізька область: водій збив на смерть військового та втік
фото: НПУ

Водій-втікач збив та залишив військовослужбовця помирати на узбіччі у Запорізькій області, його шукають.

Джерело: поліція області

Деталі: 12 липня близько 21:35 на вулиці Богдана Хмельницького смт Комишуваха невідомий водій автомобіля "Toyota Hilux" скоїв наїзд на військовослужбовця, коли той йшов узбіччям дороги в попутному напрямку руху.

Реклама:

Водій, не зупиняючись, покинув місце події. Від отриманих травм пішохід помер на місці.

Поліцейські докладають усіх зусиль для розшуку автомобіля, який має характерні механічні пошкодження, зокрема відсутній передній бампер та пошкоджене ліве бокове дзеркало.

Теми: Запорізька областьДТП
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У світі масштабний технологічний збій: не працюють аеропорти, банки, телеканали

Зеленський про можливу перемогу Трампа: Буде важка робота

Під час виступу на з’їзді республіканців Трамп згадав про війну в Україні

Зеленський і Трамп можуть провести першу з 2020 року телефонну розмову – CNN

Зеленський: Дипломатія може допомогти повернути всі території

Держдеп США відреагував на нові ядерні погрози Росії

Усі новини...
Запорізька область
Армія РФ атакувала село Біленьке Запорізької області і поранила чоловіка
Російські ракети прямим влучанням знищили найбільші підприємства Вільнянська
На півдні окупанти погрожують депортацією жителям без паспорта РФ – спротив
Останні новини
11:50
доповнено, фото Окупанти накрили Білозерку "Градами": 2 загиблих, поранені медики, багато руйнувань
11:35
Орбан обіцяє продовжити свою "мирну місію" попри критику
11:35
"Нафтогаз" провів платежі за євробондами
11:28
Окупанти з безпілотника атакували бригаду "швидкої" в Херсоні, поранені медпрацівники
11:24
У Якутії зник вертоліт зі співробітниками ФСБ – ЗМІ
11:24
фото"Сніговик" із каменів: апарат NASA Perseverance показав новий знімок з Марсу
11:09
На Привозі в Одесі сталася стрілянина
10:53
У світі масштабний технологічний збій: не працюють аеропорти, банки, телеканали
10:45
Аби зменшити ризик діабету: вчені з'ясували, чим можна замінити вершкове масло у раціоні
10:35
Збій у роботі стався і у Sense Bank та Vodafone
Усі новини...
Реклама:
Реклама: