Запорожская область: водитель сбил насмерть военного и скрылся

Водитель-беглец сбил и оставил военнослужащего умирать на обочине в Запорожской области, его ищут.

Источник: полиция области

Детали: 12 июля около 21:35 на улице Богдана Хмельницкого пгт Камышеваха неизвестный водитель автомобиля "Toyota Hilux" совершил наезд на военнослужащего, когда тот шел по обочине дороги в попутном направлении движения.

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Водитель, не останавливаясь, покинул место происшествия. От полученных травм пешеход скончался на месте.

Полицейские прилагают все усилия для розыска автомобиля, который имеет характерные механические повреждения, в частности отсутствует передний бампер и повреждено левое боковое зеркало.