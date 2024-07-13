Запорожская область: водитель сбил насмерть военного и скрылся
Суббота, 13 июля 2024, 10:01
Водитель-беглец сбил и оставил военнослужащего умирать на обочине в Запорожской области, его ищут.
Источник: полиция области
Детали: 12 июля около 21:35 на улице Богдана Хмельницкого пгт Камышеваха неизвестный водитель автомобиля "Toyota Hilux" совершил наезд на военнослужащего, когда тот шел по обочине дороги в попутном направлении движения.
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Водитель, не останавливаясь, покинул место происшествия. От полученных травм пешеход скончался на месте.
Полицейские прилагают все усилия для розыска автомобиля, который имеет характерные механические повреждения, в частности отсутствует передний бампер и повреждено левое боковое зеркало.