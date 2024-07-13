Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Запорожская область: водитель сбил насмерть военного и скрылся

Роман ПетренкоСуббота, 13 июля 2024, 10:01
Запорожская область: водитель сбил насмерть военного и скрылся
фото: НПУ

Водитель-беглец сбил и оставил военнослужащего умирать на обочине в Запорожской области, его ищут.

Источник: полиция области

Детали: 12 июля около 21:35 на улице Богдана Хмельницкого пгт Камышеваха неизвестный водитель автомобиля "Toyota Hilux" совершил наезд на военнослужащего, когда тот шел по обочине дороги в попутном направлении движения.

Реклама:

Водитель, не останавливаясь, покинул место происшествия. От полученных травм пешеход скончался на месте.

Полицейские прилагают все усилия для розыска автомобиля, который имеет характерные механические повреждения, в частности отсутствует передний бампер и повреждено левое боковое зеркало.

Темы: Запорожская областьДТП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генерал НАТО: Украина сейчас имеет замечательную стратегию ведения войны

В мире масштабный технологический сбой: не работают аэропорты, банки, телеканалы

Зеленский о возможной победе Трампа: Будет тяжелая работа

Во время выступления на съезде республиканцев Трамп вспомнил о войне в Украине

Зеленский и Трамп могут провести первый с 2020 года телефонный разговор – CNN

Зеленский: Дипломатия может помочь вернуть все территории

Все новости...
Запорожская область
Армия РФ атаковала село Беленькое Запорожской области и ранила мужчину
Российские ракеты прямым попаданием уничтожили крупнейшие предприятия Вольнянска
На юге оккупанты угрожают депортацией жителям без паспорта РФ – сопротивление
Последние новости
12:06
Авиация Нацгвардии за неделю поразила 6 ротных опорных пунктов врага
12:01
Фелпс, Месси, Леброн: ESPN опубликовал рейтинг 100 лучших спортсменов XXI века
11:58
МВФ меняет постоянного представителя в Украине
11:56
фотоНациональный музей истории показывает украинские сокровища, спасенные Эстонией
11:53
Страны Европы согласовали новые меры против "теневого флота" России
11:50
дополнено, фото Оккупанты накрыли Белозерку "Градами": 2 погибших, ранены медики, много разрушений
11:46
Спрос на китайские автомобили среди украинцев вырос на 50%: что выбирали
11:44
Генерал НАТО: Украина сейчас имеет замечательную стратегию ведения войны
11:35
Орбан обещает продолжить свою "мирную миссию", несмотря на критику
11:35
"Нафтогаз" провел платежи по евробондам
Все новости...
Реклама:
Реклама: