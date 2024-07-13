Стефанішина: Україну можуть запросити до НАТО в будь-який момент

Віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що запрошення для України в НАТО залишається на порядку денному Альянсу і може бути надане у будь-який момент.

Джерело: Стефанішина у колонці для NV, присвяченій підсумкам вашингтонського саміту НАТО, "Європейська правда"

Деталі: Стефанішина нагадала, що у комюніке саміту союзники чітко зафіксували, що шлях до НАТО для України є незворотним. При цьому вона зазначила, що переговори щодо цього формулювання не були легкими.

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"Однак, разом з нашими друзями, ми розуміли, наскільки важливим є закріпити, що майбутнє українців не може бути розмінною монетою у переговорах з агресором. Жодні погрози, виклики чи вибори не змінять того факту, що майбутнє України – в НАТО", – написала Стефанішина.

З цим погодилися 32 країни НАТО, і, відповідно, зміни до цього рішення потребуватимуть загального консенсусу, додала вона.

"Запрошення для України залишається на порядку денному, і може бути надане у будь-який момент. Поки ми чекаємо цього моменту, Україна стає дедалі більш військово та політично інтегрованою з Альянсом", – переконує віцепрем’єрка.

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Комюніке вашингтонського саміту НАТО стверджує, що шлях України до Альянсу є незворотним. Однак саміт не зважився запросити Україну до членства в Альянсі, оскільки серед держав немає відповідного консенсусу.

Варто зазначити, у комюніке саміту вказано, що лідери НАТО зможуть надіслати Україні запрошення приєднатися, "коли члени Альянсу погодяться і умови будуть виконані".

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