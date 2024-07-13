Стефанишина: Украину могут пригласить в НАТО в любой момент

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что приглашение для Украины в НАТО остается на повестке дня Альянса и может быть предоставлено в любой момент.

Источник: Стефанишина в колонке для NV, посвященной итогам вашингтонского саммита НАТО, "Европейская правда"

Детали: Стефанишина напомнила, что в коммюнике саммита союзники четко зафиксировали, что путь в НАТО для Украины является необратимым. При этом она отметила, что переговоры по этой формулировке не были легкими.

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"Однако, вместе с нашими друзьями, мы понимали, насколько важно закрепить, что будущее украинцев не может быть разменной монетой в переговорах с агрессором. Никакие угрозы, вызовы или выборы не изменят того факта, что будущее Украины – в НАТО", – написала Стефанишина.

С этим согласились 32 страны НАТО, и, соответственно, изменения в это решение потребуют общего консенсуса, добавила она.

"Приглашение для Украины остается на повестке дня, и может быть предоставлено в любой момент. Пока мы ждем этого момента, Украина становится все более военно и политически интегрированной с Альянсом", – убеждает вице-премьер.

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Коммюнике вашингтонского саммита НАТО утверждает, что путь Украины в Альянс является необратимым. Однако саммит не решился пригласить Украину к членству в Альянсе, поскольку среди государств нет соответствующего консенсуса.

Стоит отметить, в коммюнике саммита указано, что лидеры НАТО смогут направить Украине приглашение присоединиться, "когда члены Альянса согласятся и условия будут выполнены".

Смотрите также видео "ЕвроПравды" о важных последствиях и главных решениях саммита НАТО в Вашингтоне или читайте в статье "НАТО неизбежно".