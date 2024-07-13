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У неділю Україна потерпатиме від спеки, на Київщині до 39°

Катерина ТищенкоСубота, 13 липня 2024, 21:57
У неділю Україна потерпатиме від спеки, на Київщині до 39°
фото Getty Images

У неділю, 14 липня, в Україні прогнозують спекотну погоду з температурою повітря вдень до 39°.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

прогноз погоди на 14 липня, meteo.gov.ua
прогноз погоди на 14 липня, meteo.gov.ua

Деталі: В Україні очікується спекотна погода з температурою вночі 20-25°, в західних та східних областях 17-22°; вдень сильна спека 35-39°, у більшості західних областей 29-34°.

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Без опадів, лише в західних та Житомирській областях вдень короткочасні дощі, місцями грози, подекуди град, шквали 15-20 м/с. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

На Київщині 14 липня очікується суха спекотна погода: температура по області вночі 20-25°, вдень сильна спека 35-39°.

У Києві температура вночі 22-24°, вдень сильна спека 35-37°.

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Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Теми: погода
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