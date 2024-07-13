Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

В воскресенье Украина будет страдать от жары, в Киевской области до 39°

Катерина ТищенкоСуббота, 13 июля 2024, 21:57
В воскресенье Украина будет страдать от жары, в Киевской области до 39°
фото Getty Images

В воскресенье, 14 июля, в Украине прогнозируют жаркую погоду с температурой воздуха днем до 39°.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

прогноз погоды на 14 июля, meteo.gov.ua
прогноз погоды на 14 июля, meteo.gov.ua

Детали: В Украине ожидается жаркая погода с температурой ночью 20-25°, в западных и восточных областях 17-22°; днем сильная жара 35-39°, в большинстве западных областей 29-34°.

Реклама:

Без осадков, лишь в западных и Житомирской областях днем кратковременные дожди, местами грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

На Киевщине 14 июля ожидается сухая жаркая погода: температура по области ночью 20-25°, днем сильная жара 35-39°.

В Киеве температура ночью 22-24°, днем сильная жара 35-37°.

ВИДЕО ДНЯ

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генерал НАТО: Украина сейчас имеет замечательную стратегию ведения войны

В мире масштабный технологический сбой: не работают аэропорты, банки, телеканалы

Зеленский о возможной победе Трампа: Будет тяжелая работа

Во время выступления на съезде республиканцев Трамп вспомнил о войне в Украине

Зеленский и Трамп могут провести первый с 2020 года телефонный разговор – CNN

Зеленский: Дипломатия может помочь вернуть все территории

Все новости...
погода
В выходные в Украине будет сухо и жарко, грозы возможны только на западе
В Киеве 11 июля зафиксировали три температурных рекорда
Синоптики прогнозируют чрезвычайную жару
Последние новости
12:13
Интеллектуальные игры. Почему Украина может потерять целое поколение перспективных шахматистов
12:06
Авиация Нацгвардии за неделю поразила 6 ротных опорных пунктов врага
12:01
Фелпс, Месси, Леброн: ESPN опубликовал рейтинг 100 лучших спортсменов XXI века
11:58
МВФ меняет постоянного представителя в Украине
11:56
фотоНациональный музей истории показывает украинские сокровища, спасенные Эстонией
11:53
Страны Европы согласовали новые меры против "теневого флота" России
11:50
дополнено, фото Оккупанты накрыли Белозерку "Градами": 2 погибших, ранены медики, много разрушений
11:46
Спрос на китайские автомобили среди украинцев вырос на 50%: что выбирали
11:44
Генерал НАТО: Украина сейчас имеет замечательную стратегию ведения войны
11:35
Орбан обещает продолжить свою "мирную миссию", несмотря на критику
Все новости...
Реклама:
Реклама: