В воскресенье Украина будет страдать от жары, в Киевской области до 39°
Суббота, 13 июля 2024, 21:57
В воскресенье, 14 июля, в Украине прогнозируют жаркую погоду с температурой воздуха днем до 39°.
Источник: Украинский гидрометеорологический центр
Детали: В Украине ожидается жаркая погода с температурой ночью 20-25°, в западных и восточных областях 17-22°; днем сильная жара 35-39°, в большинстве западных областей 29-34°.
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Без осадков, лишь в западных и Житомирской областях днем кратковременные дожди, местами грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
На Киевщине 14 июля ожидается сухая жаркая погода: температура по области ночью 20-25°, днем сильная жара 35-39°.
В Киеве температура ночью 22-24°, днем сильная жара 35-37°.
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Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.