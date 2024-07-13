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В Киеве на Позняках прорвало трубу: ограничено движение транспорта

Катерина ТищенкоСуббота, 13 июля 2024, 23:04
В Киеве на Позняках прорвало трубу: ограничено движение транспорта
подтопление на улице Гришко, фото: патрульная полиция Киева

В Киеве на улице Михаила Гришко в Дарницком районе из-за прорыва трубы ограничено движение транспорта.

Источник: КГГА, патрульная полиция Киева

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Дословно КГГА: "Специалисты локализуют утечку воды на ул. Михаила Гришко в Дарницком районе. Об этом информирует ЧАО "АК "Киевводоканал".

Сейчас отключение потребителей не осуществляется. Аварийно-восстановительная бригада работает на месте для определения места повреждения. Об изменениях будет сообщено позже".

Дословно патрульная полиция: "В связи с прорывом трубы на улице Михаила Гришко движение транспорта ограничено. На месте работают соответствующие службы, которые проводятся ремонтные работы".

Темы: КиевдорогиЖКХ
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