На фронті в суботу вже сталося майже 150 боєзіткнень – Генштаб

У суботу від початку доби на фронті відбулося 149 бойових зіткнень. Напружена ситуація залишається на Покровському напрямку, також ворог активний на Харківському, Лиманському і Времівському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: Російські загарбники завдали по території України два ракетних удари, застосувавши три ракети, і 57 авіаційних ударів із використанням 103 КАБів. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 512 дронів-камікадзе та здійснили понад 3200 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

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На Харківському напрямку ворог 13 разів проводив наступальні штурми неподалік Вовчанська та Глибокого. Під час бойових зіткнень зазнав поразки.

На Куп’янському напрямку противник також 13 разів атакував українські позиції у районах Синьківки, Петропавлівки, Берестового та Стельмахівки. Українські захисники відбили десять атак, ще три наразі тривають.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 14 разів атакували оборонні рубежі українських підрозділів неподалік Греківки, Макіївки та Тернів. За уточненою інформацією, усі бої завершилися без успіху для противника.

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На Сіверському напрямку ворог наступав в районах Білогорівки, Роздолівки, Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки. Оборонці української землі зупинили п’ять атак росіян, ще три боєзіткнення продовжуються.

На Краматорському напрямку відбулося 11 штурмових дій противника поблизу Григорівки, Андріївки, Часового Яру та Кліщіївки. На даний момент тривають три атаки у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку росіяни 15 разів безуспішно атакували сили оборони біля Північного, Торецька та Нью-Йорка.

Найбільшу активність російські загарбники проявили в суботу на Покровському напрямку. Від початку цієї доби окупанти 37 разів намагалися прорвати українську оборону неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Прогрес, Лозуватське, Новоселівка Перша та Яснобродівка. П’ять боєзіткнень досі тривають.

Противник зазнає значних втрат – у суботу на цьому напрямку було знешкоджено 227 окупантів, 79 з них – безповоротно. Також знищено три ББМ, одну БМП, один мототранспорт, два БТРи, два автомобіля, один МТ-ЛБ. Крім цього, пошкоджено БТР, п’ять 122-мм гаубиць Д-30, одну протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра", бойову броньовану машину та 120-мм міномет.

На Курахівському напрямку ворог 17 разів атакував українські позиції поблизу Красногорівки, Костянтинівки та Побєди. Чотири бої продовжуються.

На Времівському напрямку росіяни здійснили 18 наступальних дій неподалік Урожайного, Водяного, Великої Новосілки та Костянтинівки. Українські захисники відбили 16 атак, ще дві – досі тривають.

На Придніпровському напрямку всі зусилля окупантів потіснити українські підрозділи із займаних позицій не мали успіху.