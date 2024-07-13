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На фронте в субботу уже произошло почти 150 боестолкновений – Генштаб

Катерина ТищенкоСуббота, 13 июля 2024, 23:27
На фронте в субботу уже произошло почти 150 боестолкновений – Генштаб
фото Генштаба ВСУ

В субботу с начала суток на фронте произошло 149 боевых столкновений. Напряженная ситуация остается на Покровском направлении, также враг активен на Харьковском, Лиманском и Времовском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: Российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных удара, применив три ракеты, и 57 авиационных ударов с использованием 103 КАБов. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 512 дронов-камикадзе и совершили более 3200 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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На Харьковском направлении враг 13 раз проводил наступательные штурмы неподалеку Волчанска и Глубокого. Во время боевых столкновений потерпел поражение.

На Купянском направлении противник также 13 раз атаковал украинские позиции в районах Синьковки, Петропавловки, Берестового и Стельмаховки. Украинские защитники отбили десять атак, еще три пока продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 14 раз атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений неподалеку Грековки, Макеевки и Тернов. По уточненной информации, все бои завершились без успеха для противника.

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На Северском направлении враг наступал в районах Белогоровки, Раздоловки, Спирного, Верхнекаменского и Выемки. Защитники украинской земли остановили пять атак россиян, еще три боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении произошло 11 штурмовых действий противника вблизи Григорьевки, Андреевки, Часового Яра и Клещеевки. На данный момент продолжаются три атаки в районе Часового Яра.

На Торецком направлении россияне 15 раз безуспешно атаковали силы обороны у Северного, Торецка и Нью-Йорка.

Наибольшую активность российские захватчики проявили в субботу на Покровском направлении. С начала этих суток оккупанты 37 раз пытались прорвать украинскую оборону неподалеку населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Калиново, Прогресс, Лозоватское, Новоселовка Первая и Яснобродовка. Пять боестолкновений до сих пор продолжаются.

Противник несет значительные потери - в субботу на этом направлении было обезврежено 227 оккупантов, 79 из них - безвозвратно. Также уничтожено три ББМ, одну БМП, один мототранспорт, два БТРа, два автомобиля, один МТ-ЛБ. Кроме этого, повреждены БТР, пять 122-мм гаубиц Д-30, одна противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", боевая бронированная машина и 120-мм миномет. 

На Кураховском направлении враг 17 раз атаковал украинские позиции вблизи Красногоровки, Константиновки и Победы. Четыре боя продолжаются.

На Времовском направлении россияне совершили 18 наступательных действий неподалеку Урожайного, Водяного, Большой Новоселки и Константиновки. Украинские защитники отбили 16 атак, еще две - до сих пор продолжаются.

На Приднепровском направлении все усилия оккупантов потеснить украинские подразделения с занимаемых позиций не имели успеха.

Темы: Генштабвойна
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