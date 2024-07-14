Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Під час виступу Трампа в Пенсильванії відбулася стрілянина

Ольга Глущенко Неділя, 14 липня 2024, 01:46
Під час виступу Трампа в Пенсильванії відбулася стрілянина
Під час виступу Трампа в Пенсильванії пролунали постріли, фото: Getty Images

Під час виступу колишнього президента США Дональда Трампа в Пенсильванії пролунали звуки пострілів.

Джерело: ВВС, CNN

Деталі: Агенти служби безпеки вивели колишнього президента США Трампа зі сцени після того, як на мітингу в Пенсильванії пролунали гучні звуки.

Реклама:

На кадрах видно, як Трамп пригнувся, коли пролунали звуки пострілів.

Його швидко оточили агенти служби безпеки, які посадили його в автомобіль.

Трамп, схоже, підняв кулак, коли його виводили зі сцени.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно CNN: "Перед тим, як Трамп впав, пролунав гучний удар. Агенти допомогли йому встати, а на його обличчі була кров.

Він кричав у відповідь натовпу і підняв кулак. Потім його посадили в автомобіль і евакуювали з місця події".

Доповнено: Речник Трампа Стівен Чунг заявив, що з колишнім президентом "все гаразд".

Пряма мова Чунга: "Президент Трамп дякує правоохоронним органам і службам швидкого реагування за їхні швидкі дії під час цього огидного акту. З ним все гаразд, і він перебуває в місцевому медичному закладі. Більше подробиць буде повідомлено згодом".

Теми: Трамп
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У світі масштабний технологічний збій: не працюють аеропорти, банки, телеканали

Зеленський про можливу перемогу Трампа: Буде важка робота

Під час виступу на з’їзді республіканців Трамп згадав про війну в Україні

Зеленський і Трамп можуть провести першу з 2020 року телефонну розмову – CNN

Зеленський: Дипломатія може допомогти повернути всі території

Держдеп США відреагував на нові ядерні погрози Росії

Усі новини...
Трамп
Трамп повідомив, що дістав поранення вуха
Байден про стрілянину під час виступу Трампа: У США немає місця такому насильству
CNN: Стрілець на мітингу Трампа "нейтралізований", загинув глядач
Останні новини
11:50
доповнено, фото Окупанти накрили Білозерку "Градами": 2 загиблих, поранені медики, багато руйнувань
11:35
Орбан обіцяє продовжити свою "мирну місію" попри критику
11:35
"Нафтогаз" провів платежі за євробондами
11:28
Окупанти з безпілотника атакували бригаду "швидкої" в Херсоні, поранені медпрацівники
11:24
У Якутії зник вертоліт зі співробітниками ФСБ – ЗМІ
11:24
фото"Сніговик" із каменів: апарат NASA Perseverance показав новий знімок з Марсу
11:09
На Привозі в Одесі сталася стрілянина
10:53
У світі масштабний технологічний збій: не працюють аеропорти, банки, телеканали
10:45
Аби зменшити ризик діабету: вчені з'ясували, чим можна замінити вершкове масло у раціоні
10:35
Збій у роботі стався і у Sense Bank та Vodafone
Усі новини...
Реклама:
Реклама: