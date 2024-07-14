Під час виступу Трампа в Пенсильванії відбулася стрілянина
Під час виступу колишнього президента США Дональда Трампа в Пенсильванії пролунали звуки пострілів.
Деталі: Агенти служби безпеки вивели колишнього президента США Трампа зі сцени після того, як на мітингу в Пенсильванії пролунали гучні звуки.
На кадрах видно, як Трамп пригнувся, коли пролунали звуки пострілів.
Його швидко оточили агенти служби безпеки, які посадили його в автомобіль.
Трамп, схоже, підняв кулак, коли його виводили зі сцени.
Дослівно CNN: "Перед тим, як Трамп впав, пролунав гучний удар. Агенти допомогли йому встати, а на його обличчі була кров.
Він кричав у відповідь натовпу і підняв кулак. Потім його посадили в автомобіль і евакуювали з місця події".
🚨 #BREAKING: SHOTS FIRED AT PRESIDENT TRUMP RALLY IN PENNSYLVANIA pic.twitter.com/eup5YTybS7— Nick Sortor (@nicksortor) July 13, 2024
Доповнено: Речник Трампа Стівен Чунг заявив, що з колишнім президентом "все гаразд".
Пряма мова Чунга: "Президент Трамп дякує правоохоронним органам і службам швидкого реагування за їхні швидкі дії під час цього огидного акту. З ним все гаразд, і він перебуває в місцевому медичному закладі. Більше подробиць буде повідомлено згодом".