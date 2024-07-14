Під час виступу Трампа в Пенсильванії відбулася стрілянина

Під час виступу Трампа в Пенсильванії пролунали постріли, фото: Getty Images

Під час виступу колишнього президента США Дональда Трампа в Пенсильванії пролунали звуки пострілів.

Джерело: ВВС, CNN

Деталі: Агенти служби безпеки вивели колишнього президента США Трампа зі сцени після того, як на мітингу в Пенсильванії пролунали гучні звуки.

Реклама:

На кадрах видно, як Трамп пригнувся, коли пролунали звуки пострілів.

Його швидко оточили агенти служби безпеки, які посадили його в автомобіль.

Трамп, схоже, підняв кулак, коли його виводили зі сцени.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно CNN: "Перед тим, як Трамп впав, пролунав гучний удар. Агенти допомогли йому встати, а на його обличчі була кров.

Він кричав у відповідь натовпу і підняв кулак. Потім його посадили в автомобіль і евакуювали з місця події".

🚨 #BREAKING: SHOTS FIRED AT PRESIDENT TRUMP RALLY IN PENNSYLVANIA pic.twitter.com/eup5YTybS7 — Nick Sortor (@nicksortor) July 13, 2024

Доповнено: Речник Трампа Стівен Чунг заявив, що з колишнім президентом "все гаразд".

Пряма мова Чунга: "Президент Трамп дякує правоохоронним органам і службам швидкого реагування за їхні швидкі дії під час цього огидного акту. З ним все гаразд, і він перебуває в місцевому медичному закладі. Більше подробиць буде повідомлено згодом".