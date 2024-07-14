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Во время выступления Трампа в Пенсильвании произошла стрельба

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 14 июля 2024, 01:46
Во время выступления Трампа в Пенсильвании произошла стрельба
Во время выступления Трампа в Пенсильвании раздались выстрелы, фото: Getty Images

Во время выступления бывшего президента США Дональда Трампа в Пенсильвании раздались звуки выстрелов.

Источник: ВВС, CNN

Детали: Агенты службы безопасности вывели бывшего президента США Трампа со сцены после того, как на митинге в Пенсильвании раздались громкие звуки.

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На кадрах видно, как Трамп пригнулся, когда раздались звуки выстрелов.

Его быстро окружили агенты службы безопасности, которые посадили его в автомобиль.

Трамп, похоже, поднял кулак, когда его выводили со сцены.

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Дословно CNN: "Перед тем, как Трамп упал, раздался громкий удар. Агенты помогли ему встать, а на его лице была кровь.

Он кричал в ответ толпе и поднял кулак. Затем его посадили в автомобиль и эвакуировали с места происшествия".

Дополнено: Пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг заявил, что с бывшим президентом "все в порядке".

Прямая речь Чунга: "Президент Трамп благодарит правоохранительные органы и службы быстрого реагирования за их быстрые действия во время этого отвратительного акта. С ним все в порядке, и он находится в местном медицинском учреждении. Больше подробностей будет сообщено позже".

Темы: Трамп
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