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51 нобелівський лауреат підписав лист із закликом припинити вогонь в Україні і в Секторі Гази

Ольга Глущенко Неділя, 14 липня 2024, 07:56

51 нобелівський лауреат підписав лист із закликом до негайного припинення вогню між Росією та Україною і в Секторі Гази.

Джерело: Новая газета з посиланням на лист

Дослівно з листа: "Прямо зараз у світі щонайменше 55 збройних конфліктів. Локальних воєн більше не існує.

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***** (у Росії заборонено називати війну РФ проти України війною – ред.) – російсько-український конфлікт – уперше за десятиліття триває на європейському континенті. І наслідки цієї *****, що триває третій рік, уже відгукнулися в найрізноманітніших країнах, спричинивши загострення голоду в країнах Африки, міграційну кризу в країнах Європи, доставивши з водою, хлібом і молоком на столи мешканців усіх 6 континентів тонни шкідливих речовин, що виділяються під час кожного бомбардування.

Кількість убитих і поранених у центрі Європи до кінця цього року перевищить 1 млн осіб. Це – вперше з часів Другої Світової війни".

Деталі: У публікації зазначається, що підписанти вимагають, щоб політики і військові припинили вогонь, а світові релігійні лідери безпосередньо звернулися до людей.

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У числі вимог перераховані такі: перш за все, припинити вогонь, обмінятися полоненими і повернути заручників. Почати мирні переговори.

"І якщо політики не здатні знайти мирне рішення, передати його майбутнім поколінням", – пише Новая газета.

"Видатні вчені та мислителі виступили проти вбивств та ядерної загрози. Ось підписи тих, хто врятував планету від смертельних хвороб, відкрив нові фізичні явища, відредагував геном людини, відкрив ВІЛ та хелікобактер..." – додають у публікації.

Лист скерований: Папі Римському Франциску, Вселенському патріарху Варфоломію, Далай-ламі XIV. А також воюючим сторонам, в Організацію Об'єднаних Націй, до Європейського парламенту, до Парламентської асамблеї Ради Європи.

 
підписанти листа, скриншот
 
підписанти листа, скриншот
 
підписанти листа, скриншот

Теми: війнаНобелівська премія
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