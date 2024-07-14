51 нобелевский лауреат подписал письмо с призывом прекратить огонь в Украине и в Секторе Газа
51 нобелевский лауреат подписал письмо с призывом к немедленному прекращению огня между Россией и Украиной и в Секторе Газа.
Источник: Новая газета со ссылкой на письмо
Дословно из письма: "Прямо сейчас в мире по меньшей мере 55 вооруженных конфликтов. Локальных войн больше не существует.
***** (в России запрещено называть войну РФ против Украины войной – ред.) – российско-украинский конфликт – впервые за десятилетия продолжается на европейском континенте. И последствия этой *****, длящейся третий год, уже отозвались в самых разных странах, вызвав обострение голода в странах Африки, миграционный кризис в странах Европы, доставив с водой, хлебом и молоком на столы жителей всех 6 континентов тонны вредных веществ, выделяемых при каждой бомбардировке.
Количество убитых и раненых в центре Европы до конца этого года превысит 1 млн человек. Это – впервые со времен Второй Мировой войны".
Детали: В публикации отмечается, что подписанты требуют, чтобы политики и военные прекратили огонь, а мировые религиозные лидеры напрямую обратились к людям.
В числе требований перечислены следующие: прежде всего, прекратить огонь, обменяться пленными и вернуть заложников. Начать мирные переговоры.
"И если политики не способны найти мирное решение, передать его будущим поколениям", – пишет Новая газета.
"Выдающиеся ученые и мыслители выступили против убийств и ядерной угрозы. Вот подписи тех, кто спас планету от смертельных болезней, открыл новые физические явления, отредактировал геном человека, открыл ВИЧ и хеликобактер..." – добавляют в публикации.
Письмо направлено: Папе Римскому Франциску, Вселенскому патриарху Варфоломею, Далай-ламе XIV. А также воюющим сторонам, в Организацию Объединенных Наций, в Европейский парламент, в Парламентскую ассамблею Совета Европы.