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51 нобелевский лауреат подписал письмо с призывом прекратить огонь в Украине и в Секторе Газа

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 14 июля 2024, 07:56

51 нобелевский лауреат подписал письмо с призывом к немедленному прекращению огня между Россией и Украиной и в Секторе Газа.

Источник: Новая газета со ссылкой на письмо

Дословно из письма: "Прямо сейчас в мире по меньшей мере 55 вооруженных конфликтов. Локальных войн больше не существует.

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***** (в России запрещено называть войну РФ против Украины войной – ред.) – российско-украинский конфликт – впервые за десятилетия продолжается на европейском континенте. И последствия этой *****, длящейся третий год, уже отозвались в самых разных странах, вызвав обострение голода в странах Африки, миграционный кризис в странах Европы, доставив с водой, хлебом и молоком на столы жителей всех 6 континентов тонны вредных веществ, выделяемых при каждой бомбардировке.

Количество убитых и раненых в центре Европы до конца этого года превысит 1 млн человек. Это – впервые со времен Второй Мировой войны".

Детали: В публикации отмечается, что подписанты требуют, чтобы политики и военные прекратили огонь, а мировые религиозные лидеры напрямую обратились к людям.

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В числе требований перечислены следующие: прежде всего, прекратить огонь, обменяться пленными и вернуть заложников. Начать мирные переговоры.

"И если политики не способны найти мирное решение, передать его будущим поколениям", – пишет Новая газета.

"Выдающиеся ученые и мыслители выступили против убийств и ядерной угрозы. Вот подписи тех, кто спас планету от смертельных болезней, открыл новые физические явления, отредактировал геном человека, открыл ВИЧ и хеликобактер..." – добавляют в публикации.

Письмо направлено: Папе Римскому Франциску, Вселенскому патриарху Варфоломею, Далай-ламе XIV. А также воюющим сторонам, в Организацию Объединенных Наций, в Европейский парламент, в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

 
подписанты письма, скриншот
 
подписанты письма, скриншот
 
подписанты письма, скриншот

Темы: войнаНобелевская премия
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