Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Трамп після замаху: Я ніколи не здамся

Ірина Кутєлєва, Роман ПетренкоНеділя, 14 липня 2024, 09:38
Трамп після замаху: Я ніколи не здамся
фото: getty images

Колишній президент США Дональд Трамп поширив коротку заяву після інциденту зі стріляниною на передвиборчому мітингу у селищі Батлер штату Пенсильванія.

Джерело: CNN, "Європейська правда"

Деталі: Дональд Трамп надіслав листа з коротким посланням після того, як отримав легке поранення внаслідок стрілянини.

Реклама:

"Це послання від Дональда Трампа. Я ніколи не здамся!", – написав він.

Лист був підписаний його підписом.

Нагадаємо: На передвиборчому мітингу у США стався інцидент зі стріляниною, під час якого постраждав Дональд Трамп.

ВІДЕО ДНЯ

Під час виступу політика з трибун пролунало кілька гучних звуків. Як кажуть очевидці, вони були схожі на постріли, після чого Трамп впав. Його відразу прикрили охоронці, а коли Трамп піднявся – у нього було помітно скривавлене обличчя.

Спецслужби знешкодили нападника на Трампа. У ФБР назвали інцидент замахом на вбивство.

Читайте також аналіз передвиборчої програми Трампа: "Америка передусім" та мир у Європі: як республіканці планують змінити курс США

Теми: ТрампСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У світі масштабний технологічний збій: не працюють аеропорти, банки, телеканали

Зеленський про можливу перемогу Трампа: Буде важка робота

Під час виступу на з’їзді республіканців Трамп згадав про війну в Україні

Зеленський і Трамп можуть провести першу з 2020 року телефонну розмову – CNN

Зеленський: Дипломатія може допомогти повернути всі території

Держдеп США відреагував на нові ядерні погрози Росії

Усі новини...
Трамп
ФБР назвало ім’я 20-річного нападника на Трампа
Зеленський побажав Трампу швидкого одужання після замаху
ФБР очолить розслідування замаху на Трампа – ЗМІ
Останні новини
11:58
МВФ змінює постійного представника в Україні
11:56
фотоНаціональний музей історії показує українські скарби, врятовані Естонією
11:53
Країни Європи погодили нові заходи проти "тіньового флоту" Росії
11:50
доповнено, фото Окупанти накрили Білозерку "Градами": 2 загиблих, поранені медики, багато руйнувань
11:46
Попит на китайські автівки серед українців зріс на 50%: що обирали
11:44
Генерал НАТО: Україна зараз має чудову стратегію ведення війни 
11:35
Орбан обіцяє продовжити свою "мирну місію" попри критику
11:35
"Нафтогаз" провів платежі за євробондами
11:28
Окупанти з безпілотника атакували бригаду "швидкої" в Херсоні, поранені медпрацівники
11:24
У Якутії зник вертоліт зі співробітниками ФСБ – ЗМІ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: