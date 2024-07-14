Трамп після замаху: Я ніколи не здамся

Колишній президент США Дональд Трамп поширив коротку заяву після інциденту зі стріляниною на передвиборчому мітингу у селищі Батлер штату Пенсильванія.

Джерело: CNN, "Європейська правда"

Деталі: Дональд Трамп надіслав листа з коротким посланням після того, як отримав легке поранення внаслідок стрілянини.

Реклама:

"Це послання від Дональда Трампа. Я ніколи не здамся!", – написав він.

Лист був підписаний його підписом.

Нагадаємо: На передвиборчому мітингу у США стався інцидент зі стріляниною, під час якого постраждав Дональд Трамп.

ВІДЕО ДНЯ

Під час виступу політика з трибун пролунало кілька гучних звуків. Як кажуть очевидці, вони були схожі на постріли, після чого Трамп впав. Його відразу прикрили охоронці, а коли Трамп піднявся – у нього було помітно скривавлене обличчя.

Спецслужби знешкодили нападника на Трампа. У ФБР назвали інцидент замахом на вбивство.

Читайте також аналіз передвиборчої програми Трампа: "Америка передусім" та мир у Європі: як республіканці планують змінити курс США