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Трамп после покушения: Я никогда не сдамся

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоВоскресенье, 14 июля 2024, 09:38
Трамп после покушения: Я никогда не сдамся
фото: getty images

Бывший президент США Дональд Трамп распространил короткое заявление после инцидента со стрельбой на предвыборном митинге в поселке Батлер штата Пенсильвания.

Источник: CNN, "Европейская правда"

Детали: Дональд Трамп направил письмо с коротким посланием после того, как получил легкое ранение в результате стрельбы.

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"Это послание от Дональда Трампа. Я никогда не сдамся!", – написал он.

Письмо было подписано его подписью.

Напомним: На предвыборном митинге в США произошел инцидент со стрельбой, во время которого пострадал Дональд Трамп.

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Во время выступления политика с трибун прозвучало несколько громких звуков. Как говорят очевидцы, они были похожи на выстрелы, после чего Трамп упал. Его сразу прикрыли охранники, а когда Трамп поднялся – у него было заметно окровавленное лицо.

Спецслужбы обезвредили нападавшего на Трампа. В ФБР назвали инцидент покушением на убийство.

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Темы: ТрампСША
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