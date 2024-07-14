Росія вбила ще шістьох жителів Донеччини
Неділя, 14 липня 2024, 10:12
За 13 липня росіяни вбили 6 жителів Донеччини: по дві в Новоочеретуватому і Прогресі, по одному в Костянтинопільському та Новоселівці Першій.
Джерело: Донецька ОВА
Деталі: Загалом, ще 11 людей в області за добу дістали поранення.
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Також у Новоочеретуватому пошкоджено 10 будинків, крамницю і лінію електропередач.
На території Андріївської громади зайнялася пожежа.
Ще у суботу в Часовоярській громаді 1 людина поранена, пошкоджені 7 приватних будинків, 4 багатоповерхівки і промислова будівля.
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