Росія вбила ще шістьох жителів Донеччини

За 13 липня росіяни вбили 6 жителів Донеччини: по дві в Новоочеретуватому і Прогресі, по одному в Костянтинопільському та Новоселівці Першій.

Джерело: Донецька ОВА

Деталі: Загалом, ще 11 людей в області за добу дістали поранення.

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Також у Новоочеретуватому пошкоджено 10 будинків, крамницю і лінію електропередач.

На території Андріївської громади зайнялася пожежа.

Ще у суботу в Часовоярській громаді 1 людина поранена, пошкоджені 7 приватних будинків, 4 багатоповерхівки і промислова будівля.