Россия убила еще шестерых жителей Донетчины
Воскресенье, 14 июля 2024, 10:12
За 13 июля россияне убили 6 жителей Донетчины: по две в Новоочеретоватом и Прогрессе, по одному в Константинопольском и Новоселовке Первой.
Источник: Донецкая ОВА
Детали: В общем, еще 11 человек в области за сутки получили ранения.
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Также в Новоочеретоватом повреждены 10 домов, магазин и линия электропередач.
На территории Андреевской громады загорелся пожар.
Еще в субботу в Часовоярской громаде 1 человек ранен, повреждены 7 частных домов, 4 многоэтажки и промышленное здание.