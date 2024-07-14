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Россия убила еще шестерых жителей Донетчины

Роман ПетренкоВоскресенье, 14 июля 2024, 10:12
Россия убила еще шестерых жителей Донетчины
донетчина 13 июля, фото: ОВА

За 13 июля россияне убили 6 жителей Донетчины: по две в Новоочеретоватом и Прогрессе, по одному в Константинопольском и Новоселовке Первой.

Источник: Донецкая ОВА

Детали: В общем, еще 11 человек в области за сутки получили ранения.

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Также в Новоочеретоватом повреждены 10 домов, магазин и линия электропередач.

На территории Андреевской громады загорелся пожар.

Еще в субботу в Часовоярской громаде 1 человек ранен, повреждены 7 частных домов, 4 многоэтажки и промышленное здание.

Темы: Донецкая областьпотери в войне
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