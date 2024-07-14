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Зеленський збирає глав областей після повернення зі США

Роман ПетренкоНеділя, 14 липня 2024, 10:29
Зеленський збирає глав областей після повернення зі США
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський оголосив, що зустрінеться з очільниками областей після зустрічей із губернаторами штатів.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова Зеленського: "Десятки зустрічей за тиждень із лідерами країн і керівниками урядів, із конгресменами, суспільними лідерами Америки, із президентом Байденом і спікером Джонсоном.

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Після зустрічей із губернаторами штатів Америки я проведу зустріч із нашими керівниками областей – нам потрібна співпраця між регіонами теж, між громадами та лідерами громад безпосередньо".

Деталі: Зеленський повідомив, що США готові допомагати з медициною, укриттями, оборонними індустріями тощо.

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Теми: ЗеленськийСША
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