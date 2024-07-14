Зеленский собирает глав областей после возвращения из США

Президент Владимир Зеленский объявил, что встретится с руководителями областей после встреч с губернаторами штатов.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь Зеленского: "Десятки встреч за неделю с лидерами стран и руководителями правительств, с конгрессменами, общественными лидерами Америки, с президентом Байденом и спикером Джонсоном.

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После встреч с губернаторами штатов Америки я проведу встречу с нашими руководителями областей - нам нужно сотрудничество между регионами тоже, между общинами и лидерами общин непосредственно".

Детали: Зеленский сообщил, что США готовы помогать с медициной, укрытиями, оборонными индустриями и тому подобное.