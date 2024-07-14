ФБР назвало ім’я 20-річного нападника на Трампа

Федеральне бюро розслідувань США встановило особу нападника, який скоїв замах на експрезидента Дональда Трампа на передвиборчому мітингу у селищі Батлер штату Пенсильванія.

Джерело: CNN, "Європейська правда"

Деталі: Як зазначено, нападника ідентифікували як 20-річного Метью Крукса з Бетел-Парку штату Пенсильванія.

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У ФБР зазначили, що розслідування все ще триває, і закликали всіх, хто володіє інформацією, яка може допомогти в розслідуванні, надати її.

Мотив нападника досі залишається нез’ясованим.

Нагадаємо, на передвиборчому мітингу у США стався інцидент зі стріляниною, під час якого постраждав Дональд Трамп.

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Під час виступу політика з трибун пролунало кілька гучних звуків. Як кажуть очевидці, вони були схожі на постріли, після чого Трамп впав. Його відразу прикрили охоронці, а коли Трамп піднявся – у нього було помітно скривавлене обличчя.

Спецслужби знешкодили нападника на Трампа. У ФБР назвали інцидент замахом на вбивство.

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