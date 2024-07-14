ФБР назвало имя 20-летнего нападающего на Трампа
Федеральное бюро расследований США установило личность нападавшего, который совершил покушение на экс-президента Дональда Трампа на предвыборном митинге в поселке Батлер штата Пенсильвания.
Источник: CNN, "Европейская правда"
Детали: Как указано, нападавшего идентифицировали как 20-летнего Мэтью Крукса из Бетел-Парка штата Пенсильвания.
В ФБР отметили, что расследование все еще продолжается, и призвали всех, кто владеет информацией, которая может помочь в расследовании, предоставить ее.
Мотив нападавшего до сих пор остается невыясненным.
Напомним, на предвыборном митинге в США произошел инцидент со стрельбой, во время которого пострадал Дональд Трамп.
Во время выступления политика с трибун прозвучало несколько громких звуков. Как говорят очевидцы, они были похожи на выстрелы, после чего Трамп упал. Его сразу прикрыли охранники, а когда
Трамп поднялся – у него было заметно окровавленное лицо.
Спецслужбы обезвредили нападавшего на Трампа. В ФБР назвали инцидент покушением на убийство.
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