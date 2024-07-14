ФБР назвало имя 20-летнего нападающего на Трампа

Трамп после покушения в Пенсильвании, фото: Getty Images

Федеральное бюро расследований США установило личность нападавшего, который совершил покушение на экс-президента Дональда Трампа на предвыборном митинге в поселке Батлер штата Пенсильвания.

Источник: CNN, "Европейская правда"

Детали: Как указано, нападавшего идентифицировали как 20-летнего Мэтью Крукса из Бетел-Парка штата Пенсильвания.

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В ФБР отметили, что расследование все еще продолжается, и призвали всех, кто владеет информацией, которая может помочь в расследовании, предоставить ее.

Мотив нападавшего до сих пор остается невыясненным.

Напомним, на предвыборном митинге в США произошел инцидент со стрельбой, во время которого пострадал Дональд Трамп.

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Во время выступления политика с трибун прозвучало несколько громких звуков. Как говорят очевидцы, они были похожи на выстрелы, после чего Трамп упал. Его сразу прикрыли охранники, а когда

Трамп поднялся – у него было заметно окровавленное лицо.

Спецслужбы обезвредили нападавшего на Трампа. В ФБР назвали инцидент покушением на убийство.

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